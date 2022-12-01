«Реал» заинтересован в трансфере Бруну Фернандеша. Мадридцы следят за игроком на ЧМ-2022

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеша, сообщает Record Portugal.
Отмечается, что испанский клуб следит за игрой 28-летнего футболиста на чемпионате мира 2022 года в Катаре. «Реал» хочет подписать Фернандеша ещё со времён его игры за лиссабонский «Спортинг». С недавнего времени мадридцы возобновили интерес к португальцу.
Сам Фернандеш, несмотря на то что счастлив выступать за «Манчестер Юнайтед», не откажется от перехода, если трансфер выведет его карьеру на другой уровень.
На ЧМ-2022 полузащитник провёл две встречи, забив два гола в игре с Уругваем (2:0), а также отдав две результативных передачи во встрече с Ганой (3:2).
Болельщики Аргентины из Индии рушат главный стереотип ЧМ:
- 1 декабря 2022
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:23
-
17:15
-
17:11
-
16:58
-
16:54
-
16:46
-
16:44
-
16:41
-
16:38
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:12
-
15:57
-
15:45
-
15:43
-
15:36
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
14:15
-
14:11