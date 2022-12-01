«Реал» заинтересован в трансфере Бруну Фернандеша. Мадридцы следят за игроком на ЧМ-2022

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеша, сообщает Record Portugal.



Отмечается, что испанский клуб следит за игрой 28-летнего футболиста на чемпионате мира 2022 года в Катаре. «Реал» хочет подписать Фернандеша ещё со времён его игры за лиссабонский «Спортинг». С недавнего времени мадридцы возобновили интерес к португальцу.



Сам Фернандеш, несмотря на то что счастлив выступать за «Манчестер Юнайтед», не откажется от перехода, если трансфер выведет его карьеру на другой уровень.



На ЧМ-2022 полузащитник провёл две встречи, забив два гола в игре с Уругваем (2:0), а также отдав две результативных передачи во встрече с Ганой (3:2).

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