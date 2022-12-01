Марокко стало первой африканской сборной с 1998 года, выигравшей группу на чемпионате мира

Сегодня, 1 декабря, состоялся матч 3-го тура группового этапа мундиаля в Катаре, в котором сборная Марокко обыграла Канаду со счётом 2:1 и обеспечила себе выход в плей-офф турнира с первого места. Как сообщает статистический портал Opta Sports, впервые с 1998 года африканская сборная становится победителем своей группы.

На чемпионате мира 1998 года, который проходил во Франции, сборная Нигерии смогла занять первое место в своей группе D, опередив Парагвай, Испанию и Болгарию. Но в 1/8 финала нигерийцы разгромно уступили команде Дании со счётом 1:4.

Соперник Марокко на стадии 1/8 финала определится позже, когда будут сыграны матчи группы Е: Испания сыграет с Японией, а Германия с Коста-Рикой. Оба матча начнутся в 22:00 мск.