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Александр Мостовой: исходя из того, что ждали от сборной Бельгии на ЧМ, они опозорились

Александр Мостовой: исходя из того, что ждали от сборной Бельгии на ЧМ, они опозорились
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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал вылет Бельгии с чемпионата мира 2022 года в Катаре после ничьи в матче 3-го тура с Хорватией (0:0).

«По игре была лучше Хорватия, а по моментам Бельгия. Особенно, когда Лукаку не забивал в пустые ворота — это был какой-то нефарт. Исходя из того, что они заняли на прошлом чемпионате мира третье место и того, что от Бельгии ждали на этом турнире, они опозорились.

Другое дело, что подобные примеры были: Испания, Италия, Германия, которые выигрывали чемпионат мира, а на следующем турнире не выходили из группы. По игре Бельгия не была выше других команд, за что и поплатилась», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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