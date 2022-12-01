Япония — Испания: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборной Японии и Испании на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл». Стартовый свисток — в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сборная Японии: Гонда, Танигути, Йосида, Итакура, Нагатомо, Камада, Морита, Танака, Кубо, Ито, Маэда.
Сборная Испании: Симон, Аспиликуэта, Родри, П. Торрес, Кейта, Бускетс, Гави, Педри, Н. Уильямс, Мората, Ольмо.
После двух туров испанцы занимают первое место в турнирной таблице группы E, набрав четыре очка. Япония — на второй строчке с двумя очками. В параллельном матче встретятся команды Коста-Рики и Германии.
Команды, которые выйдут в плей-офф из группы Е, сыграют в 1/8 финала со сборными Марокко и Хорватии.
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