Япония — Испания: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборной Японии и Испании на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл». Стартовый свисток — в 22:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Сборная Японии: Гонда, Танигути, Йосида, Итакура, Нагатомо, Камада, Морита, Танака, Кубо, Ито, Маэда.



Сборная Испании: Симон, Аспиликуэта, Родри, П. Торрес, Кейта, Бускетс, Гави, Педри, Н. Уильямс, Мората, Ольмо.



После двух туров испанцы занимают первое место в турнирной таблице группы E, набрав четыре очка. Япония — на второй строчке с двумя очками. В параллельном матче встретятся команды Коста-Рики и Германии.



Команды, которые выйдут в плей-офф из группы Е, сыграют в 1/8 финала со сборными Марокко и Хорватии.