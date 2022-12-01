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Руслан Нигматуллин: Бельгия — главное разочарование ЧМ-2022. Командой они так и не стали

Руслан Нигматуллин: Бельгия — главное разочарование ЧМ-2022. Командой они так и не стали
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Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о вылете сборной Бельгии с чемпионата мира в Катаре.

«Безусловно, Бельгия — это главное разочарование чемпионата мира. Они всегда ходили в перспективных, и у них очень яркая по составу команда. Но именно командой они так и не стали. Здесь возможна тренерская проблема: не смог из множества хороших футболистов создать хорошую команду.

Сбрасывать со счетов вину каждого футболиста тоже не стоит — того же Лукаку, вечно ноющего футболиста. В этом матче он проявил себя как антигерой. Как бы то ни было, сильнейшие проходят дальше, а слабейшие едут домой. Бельгия на этом чемпионата мира была разочарованием и ничем себя не проявила. Не помогло даже, что хорошо по-началу играл Куртуа. Бельгия не заслуживала дальнейшего прохождения в плей-офф», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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