Флик — о вылете Германии с ЧМ: я не виню Испанию, мы сами виноваты
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира в Катаре. Несмотря на победу бундестим над Коста-Рикой (4:2), из-за победы Японии над Испанией (2:1) команда заняла третье место группы Е и покинула турнир.
«Я не виню Испанию. Мы сами виноваты в вылете, мы должны были взять себя в руки. У нас было достаточно возможностей, особенно в матче с Японией и, конечно же, с Испанией. Наше разочарование огромно», — приводит слова Флика Bayern&Germany.
Сборная Германии по итогам трёх туров заработала четыре очка. Столько же и у сборной Испании, однако команда Луиса Энрике оказалась выше из-за разницы забитых и пропущенных мячей. Победителем группы стала Япония (6), а Коста-Рика (3) замкнула таблицу.
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