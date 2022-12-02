ФИФА оштрафовала сборную Сенегала

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил на Федерацию футбола Сенегала штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков, сообщает пресс-служба ФИФА. Причиной стало нарушение со стороны сенегальской сборной положения регламента о СМИ.



Причиной этого стало то, что на пресс-конференции перед матчем сборных Сенегала и Эквадора не присутствовал игрок сборной Сенегала, хотя это положено по регламенту ФИФА.



Главный тренер команды Алиу Сиссе на пресс-конференции объяснил отсутствие игроков тем, что он не хотел бы, тчобы хоть кто-то из игроков провёл в дороге три часа до матча.



Напомним, по итогам группового этапа сборная Сенегала набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре со второго места в группе А. Эквадор (4) завершил выступление в турнире. С первого места в группе А в плей-офф вышли Нидерланды (7). Замкнул квартет Катар (0).