Защитник сборной Марокко: какая гордость! Мы вошли в историю

Защитник сборной Марокко Наиф Агер отреагировал на выход команды в 1/8 финала чемпионата мира с первого места в группе с Хорватией, Бельгией и Канадой.
«Какая гордость! День, который запомнит каждый марокканец! Отличная работа, усилия всей команды привели к выходу в восьмёрку лучших сборных на чемпионате мира. Мы вошли в историю. Большое спасибо всем марокканцам по всему миру за их огромную поддержку!» – написал Агер на своей странице в «Твиттере».
Марокканцы набрали семь очков: они начали турнир ничьей с хорватами (0:0), а затем обыграли бельгийцев (2:0) и канадцев (2:1). В 1/8 финала они сыграют со сборной Испании. Сборная Хорватии вышла в плей-офф со второго места в группе F, а Бельгия и Канада отправились домой.
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