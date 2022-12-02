Ельцин Техеда: у сборной России замечательная команда и отличные игроки

Коста-риканский полузащитник Ельцин Техеда поделился эмоциями от забитого гола в ворота команды Германии (2:4) на чемпионате мира в Катаре и ответил на вопрос о сборной России.



«Я был очень счастлив забить такой команде, как Германия. Особенно потому, что в сборной я редко забиваю. Германия — чемпионы мира – 2014, забивать им было одно удовольствие.



Хотелось бы сыграть на четвёртом ЧМ подряд. Я усердно работаю и тщательно за собой слежу ради этого. Надеюсь, бог поможет мне это сделать!



Что думаю о сборной России? У вас отличная команда с замечательными игроками.



Кто выиграет этот чемпионат мира? Мне очень нравятся Франция и Бразилия. Надеюсь, одна из этих команд» — передаёт слова Техеды корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



На чемпионате мира Техеда сыграл три матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.