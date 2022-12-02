Далич: Йошко Гвардиол — лучший центральный защитник в мире

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал защитника национальной команды Йошко Гвардиола лучшим игроком в мире на своей позиции.
«Йошко Гвардиол — лучший центральный защитник в мире. Мы можем гордиться им. Деян Ловрен его очень поддерживает, как на поле, так и вне его. Домагой Вида тоже помогает дополнительными советами. Я счастлив наблюдать за тем, как они работают вместе», — приводит слова главного тренера официальный твиттер-аккаунт сборной Хорватии.
На клубном уровне Гвардиол выступает за немецкий «РБ Лейпциг», в который перешёл прошлым летом из загребского «Динамо». На чемпионате мира в Катаре защитник сыграл во всех трёх матчах сборной Хорватии на групповом этапе. В 1/8 финала мундиаля команда Хорватии сыграет со сборной Японии.
Скандальное видео хорватской модели на ЧМ в Катаре
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