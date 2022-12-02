Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Далич: Йошко Гвардиол — лучший центральный защитник в мире

Далич: Йошко Гвардиол — лучший центральный защитник в мире
Комментарии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал защитника национальной команды Йошко Гвардиола лучшим игроком в мире на своей позиции.

«Йошко Гвардиол — лучший центральный защитник в мире. Мы можем гордиться им. Деян Ловрен его очень поддерживает, как на поле, так и вне его. Домагой Вида тоже помогает дополнительными советами. Я счастлив наблюдать за тем, как они работают вместе», — приводит слова главного тренера официальный твиттер-аккаунт сборной Хорватии.

На клубном уровне Гвардиол выступает за немецкий «РБ Лейпциг», в который перешёл прошлым летом из загребского «Динамо». На чемпионате мира в Катаре защитник сыграл во всех трёх матчах сборной Хорватии на групповом этапе. В 1/8 финала мундиаля команда Хорватии сыграет со сборной Японии.

Новость по теме
Защитник сборной Хорватии Гвардиол: кто знает, может быть, однажды я окажусь в «Челси»

Скандальное видео хорватской модели на ЧМ в Катаре

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022