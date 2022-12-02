Газзаев: сборная Германии на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу

Известный российский тренер Валерий Газзаев назвал провалом результат сборной Германии на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Немцы заняли третье место в группе Е и покинули турнир.
«Когда второй чемпионат мира подряд такая сборная, как Германия, не выходит из группы, то это говорит о провале в немецком футболе. Это касается и национального первенства, кроме «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда. Хотя на клубной международной арене команды показывают неплохие результаты.
Я думаю, что немецкий футбол сделает соответствующие выводы. Это точно провал. Германия всегда была в списке фаворитов крупных международных турниров: будь это Евро или ЧМ. Но это было тогда, когда они занимались футболом и стремились к победам на крупных турнирах. Последние два года сборная по игре и по результатам показывает крайне низкий уровень. Отсюда и тот провал, который случается второй чемпионат мира подряд. Но стоит отметить, что сегодня в Катаре есть сборные гораздо сильнее.
Будут огромные перемены. Через два года в Германии пройдёт чемпионат Европы. Я думаю, что как раз этот Евро станет для немцев хорошими началом перед ЧМ в Америке. Если подытожить, то на этом конкретном чемпионате мира сложилось впечатление, что сборная Германии на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 2 декабря 2022
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