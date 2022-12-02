«Думайте сами, решайте сами». Мостовой — об обвинении Испании в нежелании побеждать Японию

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение Испании в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Японией (1:2).

«Не верю, что испанцы выбирали себе более лёгкую сетку. Но вчера за час до игры я общался со многими журналистами и друзьями. Сказал им, что не удивлюсь, если Испания может провернуть такое. По ходу игры мы начали это видеть. Меня спрашивали — почему я так думаю? Давайте так: на Хорватию выходишь с первого места — она слабее Марокко? Нет. Повторюсь ещё раз: не верю, что Испания выбирала себе соперника. Но так произошло.

Японцы забили второй за полчаса до конца матча. Забей Испания ещё один, немцы бы выходили дальше. Но ничего такого не произошло — это наводит всех на какие-то мысли. Получилось, как в песне: думайте сами, решайте сами», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.