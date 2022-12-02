Отец Гамида Агаларова рассказал о будущем сына в «Ахмате»

Отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова Руслан заявил, что футболист не думает о смене команды.

«Сейчас отпуск, он отдыхает, тренируется и готовится к сезону. Любой профессиональный спортсмен и футболист должен себя ощущать нормально в рабочем режиме. Это его команда. У него действующий контракт, и говорить о каких-то других мыслях — это неправильно. Гамид — футболист «Ахмата», и других мыслей пока нет», — приводит слова отца Агаларова Legalbet.

Гамид Агаларов перешёл в грозненскую команду летом этого года из «Уфы» за € 3,50 млн. В текущем сезоне нападающий сыграл 15 матчей за «Ахмат», в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов в 29 матчах за «Уфу».