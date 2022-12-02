Луис Суарес получил на чемпионатах мира две карточки. Обе — в матчах с Ганой

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес получил жёлтую карточку в матче 3-го тура чемпионата мира с Ганой (2:0). Ранее на чемпионатах мира 35-летний футболист получил лишь одну красную карточку — в четвертьфинальной игре с Ганой на турнире 2010 года.

Тогда Суарес на 120-й минуте отбил мяч, летящий точно в ворота его команды. Луис был удалён, но Асамоа Гьян не смог реализовать 11-метровый удар. В серии пенальти точнее оказались уругвайцы, которые прошли по сетке чемпионата мира дальше.

Луис Суарес дебютировал за сборную Уругвая в феврале 2007 года. В 137 матчах за команду нападающий забил 68 голов и отдал 39 результативных передач.



Сборная Уругвая впервые за 16 лет не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира.