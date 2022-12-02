Гаджиев: одна из причин вылета Германии — отвлечённость игроков от дела своими показами
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022.
«Если говорить по уровню мастерства и потенциала, то вылет незаслуженный. Но если говорить по отношению к делу, то заслуженно. У немцев хорошая команда — она сильнее Японии.
Но они проиграли заслуженно Японии, понеся наказание за своё отношение. Одной из причин вылета стала отвлечённость игроков от дела своими показами», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Бельгия заняла третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой, а национальная команда Германии оказалась на третьей строчке в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Обе сборные не смогли квалифицироваться в плей-офф чемпионата мира.
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