Гаджиев: одна из причин вылета Германии — отвлечённость игроков от дела своими показами

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022.

«Если говорить по уровню мастерства и потенциала, то вылет незаслуженный. Но если говорить по отношению к делу, то заслуженно. У немцев хорошая команда — она сильнее Японии.



Но они проиграли заслуженно Японии, понеся наказание за своё отношение. Одной из причин вылета стала отвлечённость игроков от дела своими показами», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Бельгия заняла третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой, а национальная команда Германии оказалась на третьей строчке в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Обе сборные не смогли квалифицироваться в плей-офф чемпионата мира.