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Арбитр Федотов: Джаку надо было удалять в матче с Сербией за непристойное поведение

Арбитр Федотов: Джаку надо было удалять в матче с Сербией за непристойное поведение
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Бывший российский судья Игорь Федотов считает, что полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака должен был быть удалён с поля за поведение в матче 3-го тура чемпионата мира с Сербией.

«Игрока Швейцарии Джаку надо было удалять за это непристойное поведение. Он посмотрел на скамейку Сербии и послал их, а потом показал, куда именно. Дальше началась заварушка. Зная сербов – они могли ему и всечь. Судейский комитет должен разобраться и дисквалифицировать Джаку – это неуважительные и оскорбительные действия, которые могли привести к драке. Такое просто недопустимо, а судьи это проглотили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сборная Швейцарии набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места. В 1/8 финала швейцарцы сыграют с Португалией.

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