Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира
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Сегодня, 3 декабря, состоялись заключительные матчи группового чемпионата мира. В них встречались сборные Бразилии и Камеруна, а также национальные команды Сербии и Швейцарии. После них определились все пары 1/8 финала чемпионата мира.
Нидерланды — США;
Аргентина — Австралия;
Япония — Хорватия;
Бразилия — Южная Корея;
Англия — Сенегал;
Франция — Польша;
Марокко — Испания;
Португалия — Швейцария.
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Первые места в своих группах заняли Нидерланды, Англия, Аргентина, Франция, Япония, Марокко, Бразилия и Португалия. Их соперники расположились на вторых строчках в своих квартетах.
Сумасшествие на улицах Японии после выхода в плей-офф ЧМ-2022:
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