Сегодня, 3 декабря, состоялись заключительные матчи группового чемпионата мира. В них встречались сборные Бразилии и Камеруна, а также национальные команды Сербии и Швейцарии. После них определились все пары 1/8 финала чемпионата мира.

Нидерланды — США;

Аргентина — Австралия;

Япония — Хорватия;

Бразилия — Южная Корея;

Англия — Сенегал;

Франция — Польша;

Марокко — Испания;

Португалия — Швейцария.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Первые места в своих группах заняли Нидерланды, Англия, Аргентина, Франция, Япония, Марокко, Бразилия и Португалия. Их соперники расположились на вторых строчках в своих квартетах.

Сумасшествие на улицах Японии после выхода в плей-офф ЧМ-2022: