Японии нужно 16 секунд, чтобы забить. Тактические секреты главной сенсации ЧМ

Ещё не так давно сборные Испании и Германии становились чемпионами мира — в 2010-м и в 2014-м соответственно. Обойдя в своей группе одних и выкинув из турнира других, японцы сотворили главную сенсацию первенства мира в Катаре. Многое в пользу выскочки совпало, но есть и закономерности, которые нельзя не отметить.

Успешной и узнаваемой в атаке Японию сделали три слагаемых

Каждая из четырёх голевых атак Японии на групповой стадии уложилась в 16 секунд. Делая всё максимально быстро, команда Хадзимэ Мориясу умудрялась застигнуть соперников врасплох. Тем самым она доказала, что там, где нельзя взять только техникой игроков и командным классом, всегда можно положиться на ловкость и оперативность.

Вспыхнуть разящей атакой футболисты Японии были готовы в любой фазе игры. И Германию, и Испанию по разу удалось огорчить быстрыми доставками мяча в атаку после зафиксированных арбитром нарушений соперником на половине поля японцев. Ещё по мячу было забито в результате быстрой позиционной атаки и стремительной комбинации после прессинга.

Голевой пас Итакуры и открывание Асано в матче с Германией

При прессинге и позиционных атаках Япония радовала количеством игроков у чужой штрафной и в её пределах. Одновременное включение к чужим воротам трёх нападающих, двух фланговых игроков и одного центрального полузащитника было правилом, а не исключением. Такие действия в схеме 3-4-3 оказались отточенными.



Показательно, что сразу в трёх голевых атаках Японии из четырёх одновременно в той или иной степени поучаствовали латерали — Каору Митома и Дзюня Ито. Результативный пас на гол, выведший азиатов в плей-офф, отдал как раз Митома.

Включение латералей и центрального полузащитника в победную атаку в игре с Испанией

Продолжая тему латералей, первая голевая атака Японии с Испанией стала возможной благодаря прессингу Митомы и Ито — первый заблокировал и заставил пасовать назад правого защитника Карвахаля, а второй через пять секунд лишил мяча левого защитника Бальде. В прессинг команда поднялась от своей штрафной, реагируя своим выдвижением на каждую передачу Испании назад.

Прессинг Митомы перед голевой атакой с Испанией

Прессинг Ито перед голевой атакой с Испанией

Регулярно взрываясь в поиске шансов в атаке, сборная Японии играла в очень энергозатратный футбол, которым могла лишить сил саму себя. Этого не допустил Мориясу — тренер оперативно вмешивался в игру заменами.

Показательно, что к 62-й минуте игр с Испанией и Германией он делал по три перестановки в составе! Оба раза отлично сработало: Рицу Доан в качестве джокера забил дважды, ещё со скамейки отличился нападающий Такума Асано, а уже упомянутый Митома ассистировал, сделал предголевой пас и классно поучаствовал в прессинге перед взятием ворот. Вообще, Митома в роли латераля — находка Мориясу, который раскрыл футболиста на новой позиции, переделав из вингера.



Подытожим: стремительность впереди, количество игроков у чужих ворот и замены по ходу матча — главные тактические слагаемые успеха Японии впереди в матчах с Германией и Испанией. За счёт них команд находила свои шансы, которые футболисты реализовывали.

Но в основном Япония всё же терпела сзади

А могло ли быть иначе против Испании и Германии? Преуспеть можно было только благодаря надёжности сзади, редким находкам впереди с качественной реализацией, а ещё благосклонности фортуны, само собой.

Япония — Испания Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В матче с Испанией японцы владели мячом 18% времени — это антирекорд по владению для команды, победившей в матче чемпионата мира. Но при этом команда Мориясу позволила нанести по своим воротам лишь 12 ударов — невероятно мало для того тотального территориального преимущества, которое было у соперника. Показательно, что по голевым моментам в матче и вовсе паритет (4-4).

Абзац выше доказывает: команда Мориясу была готова играть терпеливо сзади и жалить редкими, но меткими порывами впереди. При этом даже нельзя сказать, что команду тащит вратарь (Гонда отразил 80% ударов — лишь 10-й показатель на турнире), что обычно при таких успешных историях бывает. Как и при атаке, при обороне сборная сильна коллективно.

Однако уже обозначенное ещё отнюдь не всё про оборону. На групповом этапе японцы порадовали готовностью делать выводы. Поэтому с той же Испанией удалось сыграть качественнее, чем с Германией. В матче с немцами азиатской команде в гораздо большей степени повезло: владели мячом 26% времени, соперник нанёс сразу 26 ударов. Ту встречу Мориясу начал по схеме 4-2-3-1, лишь в перерыве перейдя на 3-4-3. Но опыт тренер запомнил: с Испанией с первых минут было 3-4-3.

Расстановка. Они проявили себя против Испании

Впереди Хорватия. У Японии будет возможность играть в том же стиле

Как и немцы с испанцами, хорваты любят доминировать, владея мячом. Групповой этап показал, что такие команды японцы перекусывать умеют, тогда как в другой стихии могут возникнуть проблемы, как с той же Коста-Рикой, которой японцы проиграли (0:1) при владении мячом 57% и значительном превосходстве по ударам (13-4).



Аппетит у Японии уже разыгрался. Довольствоваться только плей-офф они не желают.

Хадзимэ Мориясу Главный тренер Японии «Игроки показывают нам другой и новый взгляд на то, как бороться на мировой арене, и мы хотели бы установить новый рекорд своей сборной, пройдя в четвертьфинал чемпионата мира или даже дальше»

Фаворитом снова будет соперник, но им не привыкать. А вы верите, что Японии по силам выбить Хорватию?