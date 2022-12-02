Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Как сборная Японии сенсационно победила Испанию и Германию и вышла в плей-офф ЧМ-2022 — тактика, разбор

Японии нужно 16 секунд, чтобы забить. Тактические секреты главной сенсации ЧМ
Евгений Ломоносов
Тактические секреты главной сенсации ЧМ
Комментарии
В матчах с Германией и Испанией японцы смогли предстать узнаваемой командой.

Ещё не так давно сборные Испании и Германии становились чемпионами мира — в 2010-м и в 2014-м соответственно. Обойдя в своей группе одних и выкинув из турнира других, японцы сотворили главную сенсацию первенства мира в Катаре. Многое в пользу выскочки совпало, но есть и закономерности, которые нельзя не отметить.

Япония грохнула двух чемпионов мира и стала первой! А Испания чудом вышла из группы Япония грохнула двух чемпионов мира и стала первой! А Испания чудом вышла из группы

Успешной и узнаваемой в атаке Японию сделали три слагаемых

Каждая из четырёх голевых атак Японии на групповой стадии уложилась в 16 секунд. Делая всё максимально быстро, команда Хадзимэ Мориясу умудрялась застигнуть соперников врасплох. Тем самым она доказала, что там, где нельзя взять только техникой игроков и командным классом, всегда можно положиться на ловкость и оперативность.

Вспыхнуть разящей атакой футболисты Японии были готовы в любой фазе игры. И Германию, и Испанию по разу удалось огорчить быстрыми доставками мяча в атаку после зафиксированных арбитром нарушений соперником на половине поля японцев. Ещё по мячу было забито в результате быстрой позиционной атаки и стремительной комбинации после прессинга.

Голевой пас Итакуры и открывание Асано в матче с Германией

Голевой пас Итакуры и открывание Асано в матче с Германией

При прессинге и позиционных атаках Япония радовала количеством игроков у чужой штрафной и в её пределах. Одновременное включение к чужим воротам трёх нападающих, двух фланговых игроков и одного центрального полузащитника было правилом, а не исключением. Такие действия в схеме 3-4-3 оказались отточенными.

Показательно, что сразу в трёх голевых атаках Японии из четырёх одновременно в той или иной степени поучаствовали латерали — Каору Митома и Дзюня Ито. Результативный пас на гол, выведший азиатов в плей-офф, отдал как раз Митома.

Включение латералей и центрального полузащитника в победную атаку в игре с Испанией

Включение латералей и центрального полузащитника в победную атаку в игре с Испанией

Продолжая тему латералей, первая голевая атака Японии с Испанией стала возможной благодаря прессингу Митомы и Ито — первый заблокировал и заставил пасовать назад правого защитника Карвахаля, а второй через пять секунд лишил мяча левого защитника Бальде. В прессинг команда поднялась от своей штрафной, реагируя своим выдвижением на каждую передачу Испании назад.

Прессинг Митомы перед голевой атакой с Испанией

Прессинг Митомы перед голевой атакой с Испанией

Прессинг Ито перед голевой атакой с Испанией

Прессинг Ито перед голевой атакой с Испанией

Регулярно взрываясь в поиске шансов в атаке, сборная Японии играла в очень энергозатратный футбол, которым могла лишить сил саму себя. Этого не допустил Мориясу — тренер оперативно вмешивался в игру заменами.

Показательно, что к 62-й минуте игр с Испанией и Германией он делал по три перестановки в составе! Оба раза отлично сработало: Рицу Доан в качестве джокера забил дважды, ещё со скамейки отличился нападающий Такума Асано, а уже упомянутый Митома ассистировал, сделал предголевой пас и классно поучаствовал в прессинге перед взятием ворот. Вообще, Митома в роли латераля — находка Мориясу, который раскрыл футболиста на новой позиции, переделав из вингера.

Подытожим: стремительность впереди, количество игроков у чужих ворот и замены по ходу матча — главные тактические слагаемые успеха Японии впереди в матчах с Германией и Испанией. За счёт них команд находила свои шансы, которые футболисты реализовывали.

Японцы не сразу поняли, что произошло. От этих кадров радости на ЧМ по коже идут мурашки Японцы не сразу поняли, что произошло. От этих кадров радости на ЧМ по коже идут мурашки

Но в основном Япония всё же терпела сзади

А могло ли быть иначе против Испании и Германии? Преуспеть можно было только благодаря надёжности сзади, редким находкам впереди с качественной реализацией, а ещё благосклонности фортуны, само собой.

Япония — Испания

Япония — Испания

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В матче с Испанией японцы владели мячом 18% времени — это антирекорд по владению для команды, победившей в матче чемпионата мира. Но при этом команда Мориясу позволила нанести по своим воротам лишь 12 ударов — невероятно мало для того тотального территориального преимущества, которое было у соперника. Показательно, что по голевым моментам в матче и вовсе паритет (4-4).

Абзац выше доказывает: команда Мориясу была готова играть терпеливо сзади и жалить редкими, но меткими порывами впереди. При этом даже нельзя сказать, что команду тащит вратарь (Гонда отразил 80% ударов — лишь 10-й показатель на турнире), что обычно при таких успешных историях бывает. Как и при атаке, при обороне сборная сильна коллективно.

Однако уже обозначенное ещё отнюдь не всё про оборону. На групповом этапе японцы порадовали готовностью делать выводы. Поэтому с той же Испанией удалось сыграть качественнее, чем с Германией. В матче с немцами азиатской команде в гораздо большей степени повезло: владели мячом 26% времени, соперник нанёс сразу 26 ударов. Ту встречу Мориясу начал по схеме 4-2-3-1, лишь в перерыве перейдя на 3-4-3. Но опыт тренер запомнил: с Испанией с первых минут было 3-4-3.

Расстановка. Они проявили себя против Испании

Расстановка. Они проявили себя против Испании

Впереди Хорватия. У Японии будет возможность играть в том же стиле

Как и немцы с испанцами, хорваты любят доминировать, владея мячом. Групповой этап показал, что такие команды японцы перекусывать умеют, тогда как в другой стихии могут возникнуть проблемы, как с той же Коста-Рикой, которой японцы проиграли (0:1) при владении мячом 57% и значительном превосходстве по ударам (13-4).

Аппетит у Японии уже разыгрался. Довольствоваться только плей-офф они не желают.

Хадзимэ Мориясу
Хадзимэ Мориясу
Главный тренер Японии

«Игроки показывают нам другой и новый взгляд на то, как бороться на мировой арене, и мы хотели бы установить новый рекорд своей сборной, пройдя в четвертьфинал чемпионата мира или даже дальше»

Фаворитом снова будет соперник, но им не привыкать. А вы верите, что Японии по силам выбить Хорватию?

Немецкие аналитики отбивали друг другу пять. А потом весь стадион радовался краху Германии Немецкие аналитики отбивали друг другу пять. А потом весь стадион радовался краху Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022