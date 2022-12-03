Непомнящий: Япония, Южная Корея, Марокко — команды, которые на ЧМ могут больно ужалить

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о неожиданных результатах на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Произошло событие, которое в очередной раз подчёркивает, что всё не случайно. И все команды должны быть готовы, что в любой момент, недооценив соперника, они могут быть наказаны. Пример сборная Германии в первом матче. Когда они в первом тайме не пускали соперника на свою половину, а потом проиграли, и всё это закончилось крахом.



Что касается сборной Испании, то тут можно привести пример сборной Франции, когда они выставили на последний матч не оптимальный состав и чуть не проиграли. Здесь испанцы очевидно, понимая это, сыграли полным составом, но не хватило мотивации, и пришлось висеть на волоске. Был момент, когда выходили Коста-Рика и Япония, а Германия с Испанией могли вылететь.



Недооценивать соперника нельзя ни на грамм. Испанцы в первом матче заявили о себе, как о команде, которая может быть одним из фаворитов, но здесь выясняется, что много изъянов. И даже позиционная атака и владение мячом 80 процентов времени ни к чему не приводят если оборона выстроена грамотно.



Япония, Южная Корея, Марокко — команды, которые могут больно ужалить в любой момент. Для меня это неожиданность, но не случайность. Всё зависит от того, как вы позволяете играть сопернику.



Сложно сказать, как далеко пройдёт сборная Японии. Нарваться можно непонятно на что. Мы же видели, что они не все матчи так играли на этом уровне», – приводит слова Непомнящего Metaratings.