Роналду — после игры с Кореей: надеюсь, мы сможем извлечь уроки из этого поражения

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей национальной команды в матче с Южной Кореей (1:2).



«Мы дали им шанс на победу. Это была сбалансированная игра, мы очень хотели победить, должны быть довольны, потому что вышли из группы первыми.



Имеет ли значение поражение? Никто не любит проигрывать. Мы заранее знали, что уже прошли квалификацию. Мы знали, что для того, чтобы не быть первыми, потребуется чудо. Я не хочу оправдываться этим. Что ж, у них были заслуги. Мы должны усвоить урок, я надеюсь, что мы сможем извлечь уроки из этого поражения для следующей игры, мы должны победить, хотим перейти к следующему этапу», — цитирует Роналду O Jogo.



Португалия впервые в своей истории проиграла матч чемпионата мира, в котором открыла счёт. До этого португальцы открывали счёт в 18 матчах, выиграв 15 из них.



В 1/8 финала Португалия сыграет со Швейцарией, а Корея встретится со сборной Бразилии.

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