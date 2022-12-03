Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду — после игры с Кореей: надеюсь, мы сможем извлечь уроки из этого поражения

Роналду — после игры с Кореей: надеюсь, мы сможем извлечь уроки из этого поражения
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей национальной команды в матче с Южной Кореей (1:2).

«Мы дали им шанс на победу. Это была сбалансированная игра, мы очень хотели победить, должны быть довольны, потому что вышли из группы первыми.

Имеет ли значение поражение? Никто не любит проигрывать. Мы заранее знали, что уже прошли квалификацию. Мы знали, что для того, чтобы не быть первыми, потребуется чудо. Я не хочу оправдываться этим. Что ж, у них были заслуги. Мы должны усвоить урок, я надеюсь, что мы сможем извлечь уроки из этого поражения для следующей игры, мы должны победить, хотим перейти к следующему этапу», — цитирует Роналду O Jogo.

Португалия впервые в своей истории проиграла матч чемпионата мира, в котором открыла счёт. До этого португальцы открывали счёт в 18 матчах, выиграв 15 из них.

В 1/8 финала Португалия сыграет со Швейцарией, а Корея встретится со сборной Бразилии.

Сумасшествие на улицах Японии после выхода в плей-офф ЧМ-2022

Календарь ЧМ-2022
Какая сборная выиграет ЧМ-2022? Рейтинг фаворитов Какая сборная выиграет ЧМ-2022? Рейтинг фаворитов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022