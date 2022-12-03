Футболист Камеруна Абубакар — первый после Зидана игрок, забивший гол и удалившийся на ЧМ

Форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар принёс своей команде победу во встрече 3-го тура чемпионата мира в Катаре с Бразилией (1:0). Нападающий отличился на 90+2-й минуте с паса Жерома Нгома-Мбекели: не сдержав эмоций, Венсан снял футболку и получил за это жёлтую карточку, которая стала для него второй в игре. Арбитр матча Исмаил Эльфат удалил форварда.
Таким образом, Абубакар стал первым игроком после Зинедина Зидана, который забил гол и получил красную карточку в матче мирового первенства: француз был удалён в финальной встрече ЧМ-2006 с Италией за то, что ударил головой в грудь защитника Марко Матерацци, перед этим отличившись. Статистику приводит Opta Sports в своём телеграм-канале.
При этом победа не помогла Камеруну продолжить борьбу в плей-офф катарского мундиаля. Команда Ригобера Сонга набрала четыре очка и заняла третье место в квартете с Бразилией (6), Швейцарией (6) и Сербией (1).
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:
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