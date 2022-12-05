Япония — Хорватия: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00
Поделиться
В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 44 325 зрителей, состоится игра между сборными Японии и Хорватии. Прямая трансляция начнётся в 18:00.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире событие покажет телеканал «Матч!».
Сборная Японии заняла первое место в группе Е, набрав шесть очков. Японцы обыграли Германию (2:1), проиграли Коста-Рике (0:1), а в последнем туре победили испанцев (2:1).
Сборная Хорватии заняла второе место в группе F. Со счётом 0:0 закончились матч 1-го тура с Марокко и матч последнего тура с Бельгией. В игре с Канадой хорваты одержали победу со счётом 4:1.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
13:15
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:56
-
12:43
-
12:19
-
12:11
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:39
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:06
-
11:01
-
11:00
-
10:42
-
10:41
-
10:36
-
10:30
-
10:16
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:54
-
09:44
-
09:42
-
09:36
-
09:36
-
09:30
-
09:27
-
09:21
-
09:17
Партнерский контент