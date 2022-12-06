Марокко — Испания: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала между сборными Марокко и Испании. Прямая трансляция начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире событие покажет телеканал «Матч!».



Сборная Марокко заняла первое место в группе F, набрав семь очков. В 1-м туре марокканцы разошлись миром с Хорватией (0:0), а затем обыграли Бельгию (2:0) и Канаду (2:1).



Сборная Испании вышла из группы Е со второго места, набрав четыре очка. Испанцы обыграли сборную Коста-Рики со счётом 7:0, сыграли вничью с немцами (1:1) и уступили сборной Японии (1:2).



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.