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Владелец «ПСЖ»: не думаю, что мы будем подписывать футболистов зимой. Нам никто не нужен

Владелец «ПСЖ»: не думаю, что мы будем подписывать футболистов зимой. Нам никто не нужен
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Катарский владелец и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Посмотрим, но я не думаю, что мы будем кого-то подписывать. Нам никто не нужен. Мы должны сохранить нынешнюю команду. Думаю, мы обрели командный дух, и сейчас у нас всё хорошо», — приводит слова Аль-Хелаифи L'Equipe.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» в 15 матчах набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023. В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет со «Страсбургом». Встреча состоится 28 декабря.

В 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 парижская команда встретится с мюнхенской «Баварией». Игры пройдут 14 февраля и 8 марта 2023 года.

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