Агент полузащитника «Локомотива» Педриньо опроверг информацию о переходе в «Сан-Паулу»

Агент полузащитника «Локомотива» Педро Габриэла Луис Фернандо Гарсия опроверг слухи о том, что его клиент покинет московский клуб и перейдёт в бразильский «Сан-Паулу».

«Информация, что «Локомотив» отдаст Педриньо в аренду «Сан-Паулу» на год с правом выкупа, не соответствует действительности», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее один из бразильских журналистов сообщил, что Педриньо на один год арендует «Сан-Паулу» с правом выкупа.



Педро Габриэл перешёл в «Локомотив» в начале сентября, перед самым закрытием летнего трансферного окна. Московский клуб приобрёл его у «Ред Булл Брагантино» за € 5+1 млн.



В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в шести встречах российского чемпионата, в которых не сумел отметиться результативными действиями. При этом в трёх матчах Кубка России у Педриньо четыре забитых гола.