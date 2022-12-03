Игрока сборной Уругвая Хименеса могут дисквалифицировать на 15 матчей

Стало известно, какие санкции могут быть наложены на защитника сборной Уругвая Хосе Марию Хименеса. Наказание будет зависеть от информации, зафиксированной в протоколе главного арбитра и в отчёте директора по соревнованиям ФИФА.

Если будет подтверждено, что удар Хименеса локтем включён в протокол или в отчёт, игрок будет подвергнут санкциям, которые могут достигнуть 15-матчевой дисквалификации (в соответствии со статьёй 12 Дисциплинарного кодекса ФИФА), при условии, что представитель ФИФА Колин Смит рассматривается как официальное лицо матча. Если он не рассматривается как официальное лицо матча, срок дисквалификации может быть снижен до трёх матчей. Также игрок может быть дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на сумму в 20 тыс. швейцарских франков за выкрики в адрес арбитров, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес случайно ударил локтем представителя ФИФА Колина Смита во время споров с главным арбитром матча 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре с Ганой (2:0) Даниэлем Зибертом. Также он назвал судей «сборищем воров».