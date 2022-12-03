MD: Микель Артета лично попросил руководство «Арсенала» подписать Марко Асенсио в январе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заинтересован в приглашении в команду своего соотечественника — нападающего мадридского «Реала» Марко Асенсио. Специалист попросил руководство «канониров» сделать предложение по трансферу в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, 26-летний Асенсио определится со своим будущим после окончания чемпионата мира в Катаре, где он выступает в составе сборной Испании. «Реал» летом запрашивал за переход Марко € 50 млн, но может снизить цену, так как до окончания его контракта будет оставаться полгода.
В нынешнем сезоне Асенсио в 22 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 3 декабря 2022
-
18:39
-
18:36
-
18:23
-
18:21
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:11
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:47
-
17:41
-
17:31
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
17:11
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:55
-
16:49
-
16:44
-
16:37
-
16:35
-
16:31
-
16:25
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:50