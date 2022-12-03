MD: Микель Артета лично попросил руководство «Арсенала» подписать Марко Асенсио в январе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заинтересован в приглашении в команду своего соотечественника — нападающего мадридского «Реала» Марко Асенсио. Специалист попросил руководство «канониров» сделать предложение по трансферу в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 26-летний Асенсио определится со своим будущим после окончания чемпионата мира в Катаре, где он выступает в составе сборной Испании. «Реал» летом запрашивал за переход Марко € 50 млн, но может снизить цену, так как до окончания его контракта будет оставаться полгода.

В нынешнем сезоне Асенсио в 22 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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