Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бактиёр Зайнутдинов оценил жеребьёвку Кубка России для ЦСКА

Бактиёр Зайнутдинов оценил жеребьёвку Кубка России для ЦСКА
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился эмоциями от жеребьёвки четвертьфинала Фонбет Кубка России Пути РПЛ. Московская команда сыграет с «Краснодаром».

«Нам попался очень тяжёлый соперник, хотя на этой стадии все возможные соперники были сложными. «Краснодар» — играющая команда, в атаке у них собраны очень техничные футболисты. Это будут две хорошие и зрелищные игры. Плюс снова увидимся с Ахметовым — этому я рад!

Кубковые игры — первые после зимних сборов, так что времени «вкатываться» в сезон не будет, важно сразу показывать хороший уровень. Будет непросто, особенно с учётом сложного выезда, но перед нами стоят максимальные задачи в Кубке, так что нацелены только на положительный результат», — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

Жеребьёвка плей-офф Кубка России. «Зениту» повезло больше, чем «Спартаку»? LIVE Жеребьёвка плей-офф Кубка России. «Зениту» повезло больше, чем «Спартаку»? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022