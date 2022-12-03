Бактиёр Зайнутдинов оценил жеребьёвку Кубка России для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился эмоциями от жеребьёвки четвертьфинала Фонбет Кубка России Пути РПЛ. Московская команда сыграет с «Краснодаром».
«Нам попался очень тяжёлый соперник, хотя на этой стадии все возможные соперники были сложными. «Краснодар» — играющая команда, в атаке у них собраны очень техничные футболисты. Это будут две хорошие и зрелищные игры. Плюс снова увидимся с Ахметовым — этому я рад!
Кубковые игры — первые после зимних сборов, так что времени «вкатываться» в сезон не будет, важно сразу показывать хороший уровень. Будет непросто, особенно с учётом сложного выезда, но перед нами стоят максимальные задачи в Кубке, так что нацелены только на положительный результат», — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.
- 3 декабря 2022
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