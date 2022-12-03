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Аленичев: сборная России обыграла бы Таджикистан и Узбекистан в официальных матчах

Аленичев: сборная России обыграла бы Таджикистан и Узбекистан в официальных матчах
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил результаты ноябрьских матчей сборной России. Подопечные Валерия Карпина дважды сыграли вничью со счётом 0:0 с командами Таджикистана и Узбекистана.

«Если бы с Таджикистаном и Узбекистаном были официальные игры, футболисты сборной России обыграли бы их с достаточно комфортным счётом. Я даже в этом не сомневаюсь.

Была проблема в мотивации? А вы не видели? Неужели футболист нам скажет, что он сыграл сегодня на 50 процентов! Представляете реакцию болельщиков? Конечно, он скажет, что выкладывался», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сборная России должна была выступить в мини-турнире за путёвку в Катар, но была отстранена от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.

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