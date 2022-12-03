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Михаил Игнатов рассказал, хотел ли помочь партнёрам во время драки с футболистами «Зенита»

Михаил Игнатов рассказал, хотел ли помочь партнёрам во время драки с футболистами «Зенита»
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, хотелось ли ему поддержать партнёров в массовой потасовке в игре Кубка России с «Зенитом». Игрок наблюдал за встречей с трибун.

«Хотелось… Вообще, все решения по инциденту вынесены, и мы с парнями решили, что комментировать ничего не будем. Единственное, что скажу: всё выглядело чересчур эмоционально и агрессивно, не в традициях российского футбола. Скорее это латиноамериканский градус. Чтоб было понятно. По этой теме всё», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение за участие в массовой драке дисквалифицировать футболистов «Зенита» Малкома, Барриоса и Родригао и футболистов «Спартака» Николсона, Соболева и Селихова на шесть матчей Кубка России.

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