Михаил Игнатов рассказал, хотел ли помочь партнёрам во время драки с футболистами «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, хотелось ли ему поддержать партнёров в массовой потасовке в игре Кубка России с «Зенитом». Игрок наблюдал за встречей с трибун.
«Хотелось… Вообще, все решения по инциденту вынесены, и мы с парнями решили, что комментировать ничего не будем. Единственное, что скажу: всё выглядело чересчур эмоционально и агрессивно, не в традициях российского футбола. Скорее это латиноамериканский градус. Чтоб было понятно. По этой теме всё», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».
Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение за участие в массовой драке дисквалифицировать футболистов «Зенита» Малкома, Барриоса и Родригао и футболистов «Спартака» Николсона, Соболева и Селихова на шесть матчей Кубка России.
- 3 декабря 2022
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