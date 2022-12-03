Нидерланды — США: Дейли Блинд укрепил преимущество своей команды

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Нидерландов и США. Команды встречаются на стадионе «Халифа Интернейшнл». Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо из Бразилии. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В концовке первого тайма Дейли Блинд удвоил преимущество своей команды.
Сборная Нидерландов вышла с первого места группы A, опередив национальные команды Сенегала, Эквадора и Катара. Команда Соединённых Штатов пробилась в плей-офф со второй строчки группы B, уступив Англии и обойдя Иран и Уэльс.
Соперником победителя этого матча по четвертьфиналу станет победитель пары Аргентина — Австралия, чей матч также пройдёт сегодня, 3 декабря. Начало встречи – в 22:00 мск.
- 3 декабря 2022
-
20:10
-
20:07
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:53
-
19:41
-
19:40
-
19:34
-
19:30
-
19:24
-
19:10
-
19:09
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:48
-
18:39
-
18:36
-
18:23
-
18:21
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:11
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:47
-
17:41