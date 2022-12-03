Нидерланды — США: Дейли Блинд укрепил преимущество своей команды

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Нидерландов и США. Команды встречаются на стадионе «Халифа Интернейшнл». Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо из Бразилии. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке первого тайма Дейли Блинд удвоил преимущество своей команды.

Сборная Нидерландов вышла с первого места группы A, опередив национальные команды Сенегала, Эквадора и Катара. Команда Соединённых Штатов пробилась в плей-офф со второй строчки группы B, уступив Англии и обойдя Иран и Уэльс.



Соперником победителя этого матча по четвертьфиналу станет победитель пары Аргентина — Австралия, чей матч также пройдёт сегодня, 3 декабря. Начало встречи – в 22:00 мск.