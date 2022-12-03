Лионель Месси проведёт 1000-й матч в карьере

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, который попал в стартовый состав своей команды на матч 1/8 финала чемпионата мира с Австралией, проведёт 1000-й матч в карьере, сообщает Sportskeeda. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Следить за ходом встречи можно в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Большую часть своей карьеры Месси провёл в «Барселоне» — в сине-гранатовой футболке он вышел на поле 778 раз. 53 игры аргентинец провёл в нынешнем клубе — «ПСЖ». Матч с Австралией станет для форварда 169-м в футболке национальной команды.
Лионель Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». С «Барселоной» он 10 раз выигрывал испанское первенство, четыре раза — Лигу чемпионов, три — Суперкубок УЕФА. В составе «ПСЖ» форвард в прошлом сезоне стал чемпионом Франции.
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
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