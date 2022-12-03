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Юрий Сёмин оценил жеребьёвку 1/4 финала Кубка России

Юрий Сёмин оценил жеребьёвку 1/4 финала Кубка России
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил итоги жеребьёвки Кубка России.

«Я бы не стал выделять пару «Локомотив» — «Спартак». Не только это противостояние будет интересным. Я думаю, что все пары будут интересными. Это же Кубок России, в котором всегда происходят определённые неожиданности», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В матчах четвертьфинала Пути регионов «Уфа» сыграет с «Ахматом», «Акрон» встретится с «Торпедо», «Волга» – с «Зенитом», а «Звезда» — с «Пари НН».

В матчах верхней сетки «Локомотив» сыграет с другой командой из Москвы — «Спартаком». «Крылья Советов» встретятся с «Динамо», ЦСКА — с «Краснодаром», а «Ростов» — с «Уралом».

Матчи четвертьфинала Кубка России состоятся в 2023 году.

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