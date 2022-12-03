Лионель Месси обогнал Диего Марадону и Криштиану Роналду по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счёт в матче 1/8 финала чемпионата мира с Австралией. 35-летний форвард забил свой девятый гол на мундиалях в 22-й игре, обогнав по этому показателю своего соотечественника Диего Марадону (восемь голов в 21 встрече) и португальца Криштиану Роналду (восемь голов в 18 матчах).

Также девять голов на чемпионатах мира забили Уве Зеелер и Карл-Хайнц Румменигге (Германия), Роберто Баджо, Паоло Росси и Кристиан Вьери (Италия), Жаирзиньо и Вава (Бразилия), а также Давид Вилья (Испания) и Эйсебио (Португалия).

Напомним, матч с Австралией стал для Лионеля Месси 1000-м в карьере. Если сборная Аргентины обыграет австралийцев, то в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с Нидерландами.

Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси. Видеоролик: