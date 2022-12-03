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Чемпионат мира — 2022: Нидерланды — США, 1/8 финала, прямая онлайн-трансляция, где смотреть матч, 3 декабря 2022, Месси

Сколько сегодня забьёт Месси и что будет с США? На ЧМ-2022 стартуют игры на вылет! LIVE
Кирилл Закатченко
Сколько сегодня забьёт Месси и что будет с США?
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Привет, друзья! Футбол в режиме нон-стоп продолжается. Не успел финишировать групповой турнир ЧМ-2022, как уже стартует стадия плей-офф. В субботу, 3 декабря, в Дохе на стадионе «Халифа» начнутся игры на выбывание, а откроют их сборные Нидерландов и США. Обе команды быстрые, инициативные, по-хорошему дерзкие, так что яркое зрелище нам с вами обеспечено. Победителя этой пары с высокой степенью вероятности ждёт встреча с Месси (если, конечно, Аргентина не выдаст сенсацию со знаком минус в игре с Австралией).

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/8 финала
03 декабря 2022, суббота. 18:00 МСК
Нидерланды
Не начался
США

Ну а в центре внимания болельщиков всего мира позже будет Эр-Райан. Ведь именно здесь выступит один из величайших футболистов современности — Лионель Месси. Его присутствие гарантирует вроде бы не самой притягательной афише Аргентина — Австралия крутые телевизионные рейтинги.

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/8 финала
03 декабря 2022, суббота. 22:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австралия

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию обоих матчей, а наши спецкоры в Катаре традиционно наполнят её обилием эксклюзивного контента с места событий. Будьте с нами!

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