Деян Радич оценил выступление сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре

Бывший вратарь «Ростова» и нескольких сербских клубов Деян Радич прокомментировал выступление сборной Сербии на чемпионате мира по футболу в Катаре.
«Мы много ждали от этого чемпионата мира. Разочарование есть. Основная причина произошедшего – плохая и неорганизованная игра в обороне. Нельзя пропускать восемь мячей за три игры. Причем наш вратарь стал одним из лучших игроков команды. Ребята бились, боролись, переживали. Но игра в обороне помешала показать результат. Наши защитники играют не в лучших командах и не на самом высоком уровне. Но все равно они точно могут действовать лучше.
Я не могу назвать выступлении Сербии провалом. Посмотрите, Камерун обыграл Бразилию. У Швейцарии тоже отличная команда. У нас была плюс-минус ровная группа. Мимо плей-офф мог пролететь кто угодно, кроме Бразилии. Мы поучаствовали в финальной части – это уже хорошо.
Не знаю, уйдет ли главный тренер. Цель сборной была попасть в плей-офф, она не выполнена. Хотя тренер многое сделал – попал в финальную часть, создал атмосферу, ребята ему доверяют. Не знаю, что его ждет в будущем», — приводит слова Радича «РБ Спорт».
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