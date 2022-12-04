Колосков: переход в Азиатскую конфедерацию означает закопать себя на долгие годы

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.



«Хорошее выступление азиатских сборных на чемпионате мира и переход нашей федерации в Азиатскую конфедерацию – совершенно разные темы. Если Япония вышла в плей-офф, это не значит, что надо оголить задницу и бежать куда-то. Всё это чушь.



Радует, что азиатские сборные выступили хорошо, но это не сенсация. Те же корейцы были четвертыми на своём ЧМ, у японцев практически все игроки играют в сильнейших чемпионатах Европы. Единственная сенсация – это Австралия, а всё остальное – вытекающее из того уровня развития футбола, который есть в этих странах.



Да, если говорить о переходе нашей сборной в Азиатскую конфедерацию, то в УЕФА мы играли с сильными сборными – с Францией, Англией и многими другими. Ну и что, мы прибавили после игр с ними? Стали чемпионами мира или Европы? Всё это чушь, которая не требует никаких комментариев.



Переход в Азиатскую конфедерацию означает закопать себя на долгие годы, играть в рутинный футбол. Никто видимо не понимает, что там играют по территориальному принципу. Значит, нам придётся играть с такими сборными, как Пакистан, Йемен и другими», – приводит слова Колоскова Metaratings.