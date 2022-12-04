Наставник сборной Испании Энрике сделал выбор между Месси и Марадоной

Наставник сборной Испании Луис Энрике выбрал между двумя легендами аргентинского футбола: 35-летним форвардом «альбиселесте» Лионелем Месси и экс-нападающим команды Диего Марадоной.

«Не понимаю, почему люди продолжают до сих пор настаивать на этих сравнениях. Они оба – боги футбола, и Аргентине посчастливилось, что её история вместила в себя сразу двух таких персонажей. Марадона был уникальным футболистом, который в одиночку вёл команду к победам на мундиалях, однако с тех пор игра сильно изменилась. Сегодня творить нечто подобное гораздо труднее. Для меня Месси – бесспорный номер один в истории», – сказал испанец на своём стриме.

Вчера, 3 декабря, завершился поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Аргентины одержала победу над Австралией со счётом 2:1. В этой встрече лидер аргентинской команды Лионель Месси сумел сравняться с Диего Марадоной по количеству передач под удар в истории мундиалей, и на данный момент они вместе делят первое место по этому показателю. Оба игрока сумели 67 раз вывести партнёров на удачную позицию для удара. При этом у Марадоны на счету восемь результативных передач, у Месси – шесть.

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Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре. Видеоролик: