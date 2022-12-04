Месси повторил рекорд Марадоны по передачам под удар в матчах ЧМ

Вчера, 3 декабря, завершился матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Аргентины обыграла Австралию со счётом 2:1. В этой встрече лидер аргентинской команды Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по количеству передач под удар в истории чемпионата мира, и теперь вместе они делят первое место по этому показателю, сообщает статистический портал Opta Sports.
График передач Лионеля Месси
Фото: Изображение официального канала Opta Sports в «Телеграме»
График передач Диего Марадоны
Фото: Изображение официального канала Opta Sports в «Телеграме»
Оба футболиста сумели 67 раз вывести партнёров на удачную позицию для удара. При этом у Марадоны на счету восемь результативных передач, а у Месси их только шесть.
В текущем розыгрыше чемпионата мира Месси в четырёх встречах сумел забить три мяча и отдать одну голевую передачу. В матче 1/4 финала его команда сыграет со сборной Нидерландов, которые ранее уверенно обыграли США — 3:1. Матч между Аргентиной и Нидерландами состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.
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