Аленичев — о Роналду: он уже не тот. Не такой бомбардир, как 5-10 лет назад

Бывший футболист «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев высказался об игре сборной Португалии на чемпионате мира — 2022. Также Аленичев оценил скандальное интервью Криштиану Роналду, в котором португалец раскритиковал руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

«Я хорошо знаю философию португальской команды и главного тренера Фернанду Сантуша. Предполагал, что матч с Южной Кореей, который ничего для португальцев не решал, команда не выиграет. А пару Португалия — Швейцария считаю одной из самых интересных в 1/8 финала.

Что могу сказать о Криштиану Роналду? Он уже не тот, несмотря на то что хочет держаться на высоте. 37 лет — это возраст. Он не такой бомбардир, как 5-10 лет назад.

Как я воспринял интервью Роналду? Человек вправе высказывать своё мнение. Тем более такой человек, как Криштиану. Он никого не оскорбил, а высказал мнение о тренере и руководителях. Это говорит о том, что Роналду неравнодушен к команде.

Роналду поступил так же, как я в «Спартаке», когда выступил против главного тренера Старкова? Наверное. У меня подсмотрел», — приводит слова Аленичева «РБ Спорт».