На Роналду обижались в Корее ещё до его жестов на ЧМ. Однажды он не выполнил обещание

Корея победила уже перед началом матча: болельщики сборной сначала разогревались под народные песни недалеко от метро, а потом организованно двинули ко входу.

Болельщики несли огромные баннеры с надписью «Korea ‘til I die» и «Shout out, Korea» (что-то вроде «кричи громче, Корея»), барабанили, громко пели и размахивали огромными флагами.

На стадионе тоже было слышно только корейцев – португальцы даже после гола Рикарду Орты не особо себя проявили. Их оппоненты же брали массовостью и громкостью, а ещё удивляли своими невероятными костюмами: традиционные ханбоки, императорские воины и треугольные шляпы – чего там только не было!

Кричалки про Месси и обида на Роналду

Корейцы, глядя на таблицу, которую вывели на экран после года Уругвая, понимали, что при таком раскладе вылетают с вероятностью 99%. Но им было вообще всё равно на эти прогнозы, проценты и вероятности – трибуны продолжали всё так же гудеть, выкривая самую известную кричалку: Dae-han-min-guk, которая дословно переводится как «большая/великая Корея, люди, страна», но на деле же значит просто название страны на корейском.

А потом в первом тайме по стадиону внезапно разнеслось протяжное «М-е-е-сси, М-е-е-сси». В этот вечер корейцы вспомнили о Лео не в первый раз – ещё до матча они проскандировали его имя, пока ждали, когда народ соберётся на проход до стадиона. Один из болельщиков рассказал, что об аргентинце вспомнили не столько для того, чтобы позлить Роналду, сколько из личной обиды.

«Три года назад «Ювентус» приехал в Корею на товарищеский матч, и все ждали, что Роналду сыграет, – пояснил он. – А он решил не выходить, и много его фанатов посчитали это неподобающим поведением. И стали болеть за Месси! Так что сейчас в Корее больше фанатов Лео».

Та история мощно прогремела в Корее: у Роналду в контракте было прописано, что он сыграет 45 минут с командой всех звёзд К-лиги, и под это были проданы все билеты на 60-тысячный стадион. Болельщики собрались в ожидании своего кумира, а в итоге он даже не зашнуровал бутсы – так и просидел весь матч на скамейке. Толпа была в ярости: люди потратились (билеты стоили $ 60), приехали воодушевлённые, но обещанного так и не увидели.



Робин Чанг, генеральный директор корейского агентства Fasta, которое организовало игру, разрыдалась тогда перед телевизионными камерами, когда объясняла, почему так вышло.



«Когда я пошла спорить с Недведом, вице-президентом «Ювентуса», всё, что он сказал, было: «Я тоже хотел бы, чтобы Роналду вышел, но он этого не хочет. Извините, я ничего не могу сделать». Я была так расстроена», – сказала она.

Юридическая фирма собиралась помогать в иске к клубу за нарушение контракта, но никакие деньги не смогли бы изменить мнение корейских фанатов, которые были в жутком гневе. Настолько, что отказались быть фанатами Роналду!



Как показал матч, на котором они всё же увидели португальца в игре, злость за три года никуда не делась. Да и Роналду при замене злился на весь мир и показывал соперникам «замолчать», когда те просили двигаться его быстрее.

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Роналду Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Параллельная трансляция и томительное ожидание

Про Роналду забыли, когда Корея вышла вперёд, – корейцы просто сошли с ума от радости, потому что расклад в параллельном матче (поражение Ганы 0:2) ставил их сборную на второе место! Болельщики потеряли ориентацию в пространстве и чуть не рухнули с парапета – их остановили несколько стюардов, которые пытались сдержать поток эмоций.

Корейцы начали прямо орать, когда прозвучал финальный свисток, после чего к нижнему ряду слетелось с десяток болельщиков, которые просто снесли с ног всех, кто там стоял – и меня в том числе. Творилось невероятное безумие!

Но это был ещё не конец: Гана и Уругвай продолжали играть, поэтому трибуна быстро затихла, замерев в нервном ожидании. Сборная Кореи в полном составе собралась в центральном кругу и с телефона смотрела развязку в параллельном матче, болельщики вели прямую трансляцию и держали наготове камеру, чтобы заснять те самые эмоции.

Болельщики на матче Фото: «Чемпионат»

Мы же с корейцами тоже смотрели последние минуты игры Уругвая и Ганы. «Ну давай, давай быстрее», – аж подпрыгивал от нетерпения мой сосед по ряду. «Две минуты!» – сообщил обладатель телефона, в который на тот момент, кажется, смотрело человек 20 с разных сторон. «Минута!» – дал обновление он же. Рядом парень обновлял матч-центр, надеясь увидеть результат быстрее, чем в трансляции, которая, как назло, ещё и зависла.

Болельщики на матче Фото: «Чемпионат»

Крики радости и слёзы счастья

По взлетевшим в центральном круге бутылкам с водой все корейские трибуны поняли, что всё – это двойная победа: не только над Португалией, но ещё и над Ганой и Уругваем, которые претендовали на второе место в группе. Творилось что-то невероятное: тряслись руки, тряслись ноги, дрожал голос – это был такой спектр эмоций! Под стать развязке в этой группе.

«Этоо… этоо… Просто невероятно! Лучший день! Луууучший! – кричал болельщик. – Я оставил свою беременную жену дома не зря!»



А потом корейцы потанцевали под Gangnam Style, помахали Сон Хын Мину, который в одиночку пришёл ещё раз поблагодарить трибуну, и, невероятно довольные этим вечером, начали покидать стадион.