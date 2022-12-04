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Франция — Польша: составы команд на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Франция — Польша: составы команд на матч 1/8 финала ЧМ-2022
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Сегодня, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Франции и Польши. Команды будут играть на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе (Катар). Главный арбитр матча — Хесус Валенсуэла (Венесуэла). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

Франция: Льорис, Эрнандес, Юпамекано, Варан, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Жиру.

Польша: Щенсны, Берешиньски, Глик, Кивёр, Кэш, Крыховяк, Франковски, Себастьян Шиманьски, Зелиньски, Каминьский, Левандовски.

Сборная Франции заняла первое место в группе D, оставив позади себя Австралию, Тунис и Данию. Поляки стали вторыми в группе С. Квартет выиграла сборная Аргентины, ниже расположились Мексика и Саудовская Аравия.

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