«Барселона» не сможет подписать хавбека «Лестера» Тилеманса

«Барселона» остро нуждается в центральном полузащитнике в связи с истечением контракта Серхио Бускетса, поэтому продолжает поиск претендентов на позицию, в том числе среди тех, у кого скоро закончится контракт. Одним из таких игроков является хавбек «Лестера» Юри Тилеманс. Однако, как сообщает Sport.es, бельгийский футболист холоден к интересу со стороны каталонского клуба.
Действующий контракт Тилеманса с «Лестером» истечёт летом 2023 года, и уже с января игрок может свободно вести переговоры с любым клубом о переходе свободным агентом по окончанию сезона. Отсутствие интереса бельгийца к переходу к каталонцам может говорить о том, что у него уже есть договорённость с другим клубом, и руководство сине-гранатовых это понимает. Ранее появлялась информация, что сильнее всего в нём заинтересован лондонский «Арсенал».
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- 4 декабря 2022
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