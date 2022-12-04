Оливье Жиру — о своём рекорде: я получил слишком много сообщений

Форвард сборной Франции Оливье Жиру после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1) прокомментировал свой рекорд. Жиру забил 52-й мяч за французскую сборную и обошёл Тьерри Анри, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
«Я получил слишком много сообщений. Надеюсь забить ещё больше, чтобы пройти как можно дальше на этом чемпионате мира. Моя физическая форма в порядке, с этим нет никаких проблем», — приводит слова Жиру RMC Sport,
На 44-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал своевременный пас в штрафную, Оливье Жиру оторвался от опекуна и пробил точно в дальний угол ворот — польский голкипер Войцех Щенсны не сумел справиться с ударом. На 74-й минуте французы быстро перешли из обороны в атаку, Усман Дембеле сделал пас к штрафной, Мбаппе обработал мяч и спокойно уложил его в верхний угол ворот. В компенсированное время Мбаппе оформил дубль.
Франция в 1/4 финала встретится с победителем матча Англии и Сенегала. Они также проведут свою игру сегодня, 4 декабря (22:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лучший гол 2017-го года в исполнении Оливье Жиру:
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