Гарри Кейн признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 Англия — Сенегал

Вчера, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Англии и Сенегала. Команды играли на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Встречу обслуживал главный арбитр Иван Бартон (Сальвадор). Сборная Англии одержала победу со счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира.



Нападающий сборной Англии Гарри Кейн был признан лучшим игроком этого матча. Он отметился забитым голом в добавленное время к первому тайму. Беллингем совершил перехват у своего радиуса штрафной, разогнал контратаку по центру, далее отдал передачу на ход Фодену, тот уже перевёл мяч Кейну, который ворвался в штрафную и плотным ударом поразил цель. Этот гол стал первым на чемпионате мира в Катаре для капитана английской команды.

В 1/4 финала англичане сыграют с национальной командой Франции. Встреча состоится в субботу, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.