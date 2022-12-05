Главный тренер сборной Сенегала объяснил три замены, сделанные в перерыве матча с Англией

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной Англии.



«Это всё процесс прогресса. Мы работаем над повышением своего уровня. Нам нужно продолжать конкуренцию с командами такого уровня. Конечно, нам не хватало игрока такого калибра, как Мане, но в целом у нас всё было отлично и я доволен нашими четырьмя играми на этом турнире.



Три замены в перерыве? Это тактический ход. Я не хотел, чтобы мы пропустили 10 голов. Нам нужно было создать проблемы для Англии», — приводит слова Сиссе L'Equipe.



Напомним, сборная Англии одержала победу со счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира.



В 1/4 финала англичане сыграют с национальной командой Франции. Встреча состоится в субботу, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.