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Дешам: игроки Франции не будут довольствоваться четвертьфиналом, они голодны до побед

Дешам: игроки Франции не будут довольствоваться четвертьфиналом, они голодны до побед
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы команды над Польшей (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира заявил, что его футболисты по-прежнему голодны до побед и хотят добыть для страны третью победу на чемпионатах мира.

«Они всё ещё голодны до побед. Игроки не будут довольствоваться только этим, но, по крайней мере, мы вышли в четвертьфинал», — приводит слова Дешама beIN Sports.

Сборная Франции в третий раз подряд вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В России команда Дешама выиграла трофей, который стал для их страны вторым в истории. Первая победа на мундиале была завоёвана в 1998 году.

В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре состоится матч Англия — Франция. Он пройдёт 10 декабря.

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