Килиан Мбаппе высказался после победы Франции над Польшей в матче 1/8 финала ЧМ-2022
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший гол и отдавший результативную передачу в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1), оставил комментарий в соцсетях после этого события.
«Хорошая победа и выход в четвертьфинал», — написал Мбаппе в «Твиттере».
Килиан Мбаппе впервые сыграл за сборную Франции в марте 2017 года. С тех пор 23-летний нападающий в 63 матчах забил 33 гола и отдал 23 результативные передачи. Лучшим бомбардиром в истории Франции является Оливье Жиру, забивший 52 мяча.
В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сборная Франции сыграет со сборной Англии, которая без проблем обыграла Сенегал (3:0) в 1/8 финала. Встреча состоится 10 декабря.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе. Видеоролик:
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