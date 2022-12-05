Мейра: у Португалии фантастическое поколение, они могут выиграть чемпионат мира

Бывший футболист «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра оценил перспективы португальской национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре после группового этапа.

«Да, сетка непростая, но такая же непростая и для испанцев, им также будет тяжело с командой Франции или Англии, если они пройдут дальше. Это будет тяжело, мы уважаем каждого соперника. Но в прошлом мы уже побеждали англичан, французов, испанцев. Я верю, что сборная Португалии будет чемпионом мира.

Это не только из-за наличия Криштиану Роналду. Конечно, это фантастический футболист, наш лидер, один из лучших футболистов в истории, как я и говорил. Но у сборной Португалии фантастическое поколение, у нас много молодых талантливых игроков. Поэтому я верю, что у португальцев есть большая возможность выиграть чемпионат мира», — приводит слова португальца ТАСС.

Португалия смогла выйти из группы с Южной Кореей, Уругваем и Ганой. В 1/8 финала чемпионата мира в Катаре португальцы сыграют с командой Швейцарии завтра, 6 декабря. Начало матча – в 22:00 мск.

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