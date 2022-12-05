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Игрок Англии Райс — после победы над Сенегалом: другие сборные могут начать нас бояться

Игрок Англии Райс — после победы над Сенегалом: другие сборные могут начать нас бояться
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс заявил, что другим национальным командам нужно уважительнее относиться к англичанам на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Теперь другие сборные могут начать нас бояться. Мы отличная команда, но нам не отдают должное. Мы заслуживаем большего уважения. Когда такие команды, как Аргентина или Нидерланды, легко выигрывают свой матч, это называют победой на классе. О нас молчат, нас недооценивают. Перед началом турнира было много разговоров о том, что наша защита много пропускает, но мы отыграли солидно. Наша команда сейчас лучше, чем была на Евро-2020.

Матч с Францией — это тот матч, об игре в котором мы мечтаем. Такие встречи, как Франция — Англия в четвертьфинале, бывают очень редко. Что может быть лучше? У нас есть шесть дней на подготовку. Я уверен, что весь мир увидит, как сильно мы хотим пройти дальше», — приводит слова Райса L'Equipe.

Сборная Англии обыграла Сенегал в 1/8 финала турнира в Катаре. В четвертьфинале англичане сыграют с Францией.

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